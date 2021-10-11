ГлавнаяСекции и кружки для детей

Секции и кружки для детей

Секций и кружков для детей по выбранным критериям в Москве: найдено 423 предложения с адресами на карте и ближайшими станциями метро

Сортировать:
Школа детского футбола Spartak City Football на Сокольниках (Олений пер.)

Школа детского футбола Spartak City Football на Сокольниках (Олений пер.)

Для детей 5-6 летДля детей 7-9 летДля детей 10-13 лет
4.6
400 отзывов
Москва, Малый Олений пер., 23
Школа рисования «Найди Себя»

Школа рисования «Найди Себя»

Для детей 4-6 летДля детей 7-9 летДля детей 10-13 летДля подростков 14-17 лет
4.7
279 отзывов
Входит в топ 10 по оценке нашего сервиса
Работает на рынке более 5 лет
Москва, Лесная улица, 30
Школа плавания Splash (РГСУ)

Школа плавания Splash (РГСУ)

Для детей 4-6 летДля детей 7-9 летДля детей 10-13 летДля подростков 14-17 лет
4.8
268 отзывов
Входит в топ 10 по оценке нашего сервиса
Предоставляет эксклюзивные акции нашему сервису
Москва, Вильгельма Пика, 4 стр. 12
Bunny hop у Семёновской

Bunny hop у Семёновской

Для детей 4-6 летДля детей 7-9 летДля детей 10-13 летДля подростков 14-17 лет
4.6
224 отзыва
Работает на рынке более 5 лет
Москва, Большая Семеновская улица, 42 строение 1
Школа плавания Splash (УСК Курьяново)

Школа плавания Splash (УСК Курьяново)

Для детей 10-13 летДля детей 4-6 летДля детей 7-9 лет
4.5
210 отзывов
Москва, 1-й Курьяновский пр., 17, стр. 1
Школа цигун и кунг-фу Шаолиня Мастера Ши Янбина

Школа цигун и кунг-фу Шаолиня Мастера Ши Янбина

Для детей 4-6 летДля детей 7-9 летДля детей 10-13 летДля подростков 14-17 лет
4.3
205 отзывов
Работает на рынке более 5 лет
Москва, ул. Правды, 24, стр. 3
Клуб единоборств и фитнеса Club 18 fight & fitness

Клуб единоборств и фитнеса Club 18 fight & fitness

Для малышей 2-3 летДля детей 4-6 летДля детей 7-9 летДля детей 10-13 летДля подростков 14-17 лет
4.7
198 отзывов
Входит в топ 10 по оценке нашего сервиса
Работает на рынке более 5 лет
Предоставляет эксклюзивные акции нашему сервису
Москва, Нагатинский 1-й проезд, 15
Школа детского футбола Spartak City Football в Сокольниках (ул. Короленко)

Школа детского футбола Spartak City Football в Сокольниках (ул. Короленко)

Для детей 6 летДля детей 7-9 летДля детей 10-13 лет
4.5
196 отзывов
Работает на рынке более 5 лет
Предоставляет эксклюзивные акции нашему сервису
Москва, ул. Короленко, 1А
Сеть центров гимнастики Yourways на Шоссе Энтузиастов

Сеть центров гимнастики Yourways на Шоссе Энтузиастов

Для малышей 3 летДля детей 4-6 летДля детей 7-9 летДля детей 10-13 летДля подростков 14-17 лет
4.4
180 отзывов
Работает на рынке более 5 лет
Москва, ул. Шоссе Энтузиастов, 31 стр 1
Скалодром «МАРС» на Рязанском проспекте

Скалодром «МАРС» на Рязанском проспекте

Для детей 4-6 летДля детей 7-9 летДля детей 10-13 летДля подростков 14-17 лет
4.3
174 отзыва
Работает на рынке более 5 лет
Москва, Рязанский проспект, 8А

Поможем подобрать секцию для вашего ребёнка, бесплатно

Свяжитесь с нами по телефону 8 (495) 109-65-95
или оставьте свой номер, чтобы мы связались с Вами в ближайшее время


    Некорректный ввод
    Спасибо за обращение, наши менеджеры свяжутся
    с вами в ближайшее рабочее время.
    Ваш браузер устарел рекомендуем обновить его до последней версии
    или использовать другой более современный.
    Мы, как и большинство другим сайтов, используем cookies, чтобы вы могли удобно пользоваться нашим сервисом. Продолжая использовать наш сайт, вы даёте согласие на работу с этими файлами.
    Наверх