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Школа детского футбола Spartak City Football на Сокольниках (Олений пер.)
Для детей 5-6 летДля детей 7-9 летДля детей 10-13 лет
Москва, Малый Олений пер., 23
Школа рисования «Найди Себя»
Для детей 4-6 летДля детей 7-9 летДля детей 10-13 летДля подростков 14-17 лет
Входит в топ 10 по оценке нашего сервиса
Работает на рынке более 5 лет
Москва, Лесная улица, 30
Школа плавания Splash (РГСУ)
Для детей 4-6 летДля детей 7-9 летДля детей 10-13 летДля подростков 14-17 лет
Входит в топ 10 по оценке нашего сервиса
Предоставляет эксклюзивные акции нашему сервису
Москва, Вильгельма Пика, 4 стр. 12
Bunny hop у Семёновской
Для детей 4-6 летДля детей 7-9 летДля детей 10-13 летДля подростков 14-17 лет
Работает на рынке более 5 лет
Москва, Большая Семеновская улица, 42 строение 1
Школа плавания Splash (УСК Курьяново)
Для детей 10-13 летДля детей 4-6 летДля детей 7-9 лет
Москва, 1-й Курьяновский пр., 17, стр. 1
Школа цигун и кунг-фу Шаолиня Мастера Ши Янбина
Для детей 4-6 летДля детей 7-9 летДля детей 10-13 летДля подростков 14-17 лет
Работает на рынке более 5 лет
Москва, ул. Правды, 24, стр. 3
Клуб единоборств и фитнеса Club 18 fight & fitness
Для малышей 2-3 летДля детей 4-6 летДля детей 7-9 летДля детей 10-13 летДля подростков 14-17 лет
Входит в топ 10 по оценке нашего сервиса
Работает на рынке более 5 лет
Предоставляет эксклюзивные акции нашему сервису
Москва, Нагатинский 1-й проезд, 15
Школа детского футбола Spartak City Football в Сокольниках (ул. Короленко)
Для детей 6 летДля детей 7-9 летДля детей 10-13 лет
Работает на рынке более 5 лет
Предоставляет эксклюзивные акции нашему сервису
Москва, ул. Короленко, 1А
Сеть центров гимнастики Yourways на Шоссе Энтузиастов
Для малышей 3 летДля детей 4-6 летДля детей 7-9 летДля детей 10-13 летДля подростков 14-17 лет
Работает на рынке более 5 лет
Москва, ул. Шоссе Энтузиастов, 31 стр 1
Скалодром «МАРС» на Рязанском проспекте
Для детей 4-6 летДля детей 7-9 летДля детей 10-13 летДля подростков 14-17 лет
Работает на рынке более 5 лет
Москва, Рязанский проспект, 8А